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Россияне с беспилотника сбросили взрывчатку на Берислав, один погибший - ОВА

Станислав ПогориловВторник, 30 января 2024, 17:02
Россияне с беспилотника сбросили взрывчатку на Берислав, один погибший - ОВА

Российские захватчики днем 30 января с беспилотника атаковали город Берислав Херсонской Херсонской области, в результате чего погиб местный житель.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "В результате сброса взрывчатки смертельные ранения получил местный житель. Погибшему было 35 лет".

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Детали: Также сообщается, что из-за российского артиллерийского удара по селу Токаревка была ранена 47-летняя местная жительница. У нее взрывная травма, частичная ампутация пальца на руке, осколочное ранение головы, брюшной полости и ноги. Ее доставили в больницу.

Что предшествовало: В обед 30 января авиация российских захватчиков атаковала два населенных пункта Бериславского района Херсонской области, попала по зданию "Пункта несокрушимости".

Темы: Херсонская областьобстрелжертвывойна
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