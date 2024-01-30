В РФ опублікували декларацію Путіна: за 6 років заробив майже 29 млн грн

Перед президентськими виборами в РФ Центральна виборча комісія Росії опублікувала декларацію про доходи диктатора Володимира Путіна, де вказано, що з 2018 року він заробив майже 29 мільйонів гривень.

Джерело: Медуза

Дослівно: "За шість років, з 2018 по 2022 рік, Путін заробив 67 мільйонів 591 тисячу 875,34 рубля (приблизно 28,6 млн грн - ред.). Це зарплата президента РФ, дохід від вкладів у банках, цінних паперів, а також пенсія, зокрема військова, і продаж майна".

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Деталі: У декларації Путіна, як і 2018 року, коли він звітував перед ЦВК минулого разу, зазначено, що він володіє 77-метровою квартирою в Петербурзі та одним гаражем площею 18 квадратних метрів там же.

Також не змінився список належних йому транспортних засобів: два ГАЗ М21, випущених у 1960 і 1965 роках, ВАЗ 2121 2009 року і причіп "Скіф" 1987 року.

У власності Путіна, як і раніше, перебувають 230 акцій банку "Санкт-Петербург" (ціна однієї акції на Мосбіржі становить 280,49 рублів).

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Відзначається, що за 6 років скоротилася кількість рахунків у банках, зареєстрованих на ім'я Путіна - з 13 до 10. Проте сума накопичень на них зросла майже вчетверо - з 13,8 мільйона рублів до 54,4 мільйона (майже 23 млн грн).

За останні 12 років сума накопичень збільшилася майже вдесятеро - у 2012 році Путін повідомляв, що на його рахунках 5,7 мільйона рублів.

Важливо: Це лише офіційна декларація російського диктатора. Російські розслідувачі публікували раніше численні матеріали щодо коштовних активів Путіна та його оточення. Зокрема, щодо резиденції на Валдаї чи палацу на березі Чорного моря біля Геленджика.

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