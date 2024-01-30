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В РФ опубликовали декларацию Путина: за 6 лет заработал почти 29 млн грн

Алена МазуренкоВторник, 30 января 2024, 18:04
В РФ опубликовали декларацию Путина: за 6 лет заработал почти 29 млн грн
Путин. фото: getty images

Перед президентскими выборами в РФ Центральная избирательная комиссия России опубликовала декларацию о доходах диктатора Владимира Путина, где указано, что с 2018 года он заработал почти 29 миллионов гривен.

Источник: Медуза

Дословно: "За шесть лет, с 2018 по 2022 год, Путин заработал 67 миллионов 591 тысячу 875,34 рубля (примерно 28,6 млн грн - ред.). Это зарплата президента РФ, доход от вкладов в банках, ценных бумаг, а также пенсия, в том числе военная, и продажа имущества".

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Детали: В декларации Путина, как и в 2018 году, когда он отчитывался перед ЦИК в прошлый раз, указано, что он владеет 77-метровой квартирой в Петербурге и одним гаражом площадью 18 квадратных метров там же.

Также не изменился список принадлежащих ему транспортных средств: два ГАЗ М21, выпущенных в 1960 и 1965 годах, ВАЗ 2121 2009 года и прицеп "Скиф" 1987 года.

В собственности Путина по-прежнему находятся 230 акций банка "Санкт-Петербург" (цена одной акции на Мосбирже составляет 280,49 рублей).

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Отмечается, что за 6 лет сократилось количество счетов в банках, зарегистрированных на имя Путина - с 13 до 10. Однако сумма накоплений на них выросла почти вчетверо - с 13,8 миллиона рублей до 54,4 миллиона (почти 23 млн грн).

За последние 12 лет сумма накоплений увеличилась почти в десять раз - в 2012 году Путин сообщал, что на его счетах 5,7 миллиона рублей.

Важно: Это лишь официальная декларация российского диктатора. Российские расследователи публиковали ранее многочисленные материалы о ценных активах Путина и его окружения. В частности, относительно резиденции на Валдае или дворца на берегу Черного моря возле Геленджика.

Напомним:

  • 29 января Центризбирком России зарегистрировал действующего президента России Владимира Путина кандидатом на "президентских выборах" в марте текущего года.

Темы: ПутинвиборыРосcиядекларации
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