Туск про Орбана: Єдиний настільки антиукраїнський політик у ЄС

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що угорський колега Віктор Орбан, який гальмує ухвалення на рівні Євросоюзу рішення про додаткову допомогу Україні, перебуває на самоті в цій позиції.

Джерело: Дональд Туск на пресконференції 30 січня, цитує "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: За словами Туска, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "багато змінилося в Європі".

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"Віктор Орбан залишився сам на полі бою, він єдиний настільки явно антиукраїнський політик", – заявив він.

Польський прем’єр вважає, що європейські лідери зараз рішуче налаштовані підтримувати Україну.

Пряма мова: "Без сумніву, Віктор Орбан постане перед дуже серйозним випробуванням. Усе вказує на те, що так чи інакше ми знайдемо якесь рішення на підтримку України – з Орбаном чи без.

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Але краще було б, і ми всі краще б почувалися в цій ситуації, якби єдність Європи в цьому питанні була збережена. І ми над цим працюємо".

Цьому передувало: Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан, а також очільник зовнішньополітичного відомства Петер Сійярто є не проросійськими, а проугорськими політиками.

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