Туск про Орбана: Єдиний настільки антиукраїнський політик у ЄС
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що угорський колега Віктор Орбан, який гальмує ухвалення на рівні Євросоюзу рішення про додаткову допомогу Україні, перебуває на самоті в цій позиції.
Джерело: Дональд Туск на пресконференції 30 січня, цитує "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"
Деталі: За словами Туска, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "багато змінилося в Європі".
"Віктор Орбан залишився сам на полі бою, він єдиний настільки явно антиукраїнський політик", – заявив він.
Польський прем’єр вважає, що європейські лідери зараз рішуче налаштовані підтримувати Україну.
Пряма мова: "Без сумніву, Віктор Орбан постане перед дуже серйозним випробуванням. Усе вказує на те, що так чи інакше ми знайдемо якесь рішення на підтримку України – з Орбаном чи без.
Але краще було б, і ми всі краще б почувалися в цій ситуації, якби єдність Європи в цьому питанні була збережена. І ми над цим працюємо".
Цьому передувало: Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан, а також очільник зовнішньополітичного відомства Петер Сійярто є не проросійськими, а проугорськими політиками.
Передісторія:
- Угорський прем’єр Орбан підтвердив, що минулої суботи Будапешт направив до Брюсселя компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України в обсязі 50 мільярдів євро.
- Тим не менш, переговори між країнами Європейського Союзу, спрямовані на узгодження допомоги Україні, залишаються складними.
- Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заспокоював, що українцям не слід хвилюватись через можливе послаблення підтримки з боку Євросоюзу.