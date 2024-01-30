Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туск про Орбана: Єдиний настільки антиукраїнський політик у ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 30 січня 2024, 18:27
Туск про Орбана: Єдиний настільки антиукраїнський політик у ЄС
Дональд Туск, фото з Facebook-сторінки Donald Tusk

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що угорський колега Віктор Орбан, який гальмує ухвалення на рівні Євросоюзу рішення про додаткову допомогу Україні, перебуває на самоті в цій позиції.

Джерело:  Дональд Туск на пресконференції 30 січня, цитує "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: За словами Туска, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "багато змінилося в Європі".

Реклама:

"Віктор Орбан залишився сам на полі бою, він єдиний настільки явно антиукраїнський політик", – заявив він. 

Польський прем’єр вважає, що європейські лідери зараз рішуче налаштовані підтримувати Україну.

Пряма мова: "Без сумніву, Віктор Орбан постане перед дуже серйозним випробуванням. Усе вказує на те, що так чи інакше ми знайдемо якесь рішення на підтримку України – з Орбаном чи без. 

ВІДЕО ДНЯ

Але краще було б, і ми всі краще б почувалися в цій ситуації, якби єдність Європи в цьому питанні була збережена. І ми над цим працюємо".

Цьому передувало: Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан, а також очільник зовнішньополітичного відомства Петер Сійярто є не проросійськими, а проугорськими політиками.

Передісторія:

Теми: ОрбанЄСдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Орбан
Кулеба: Орбан не проросійський, а проугорський політик
В МЗС Угорщини заявили, що до зустрічі Зеленського і Орбана "ще довгий шлях"
Орбан повторив свої тези про "катастрофу" від вступу України в ЄС
Останні новини
21:30
Пінчук вийшов з власників радіогрупи Tavr Media
21:25
Директора "Львівського арсеналу" посадили під неповний домашній арешт
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
20:30
фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ
Усі новини...
Реклама: