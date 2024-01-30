Туск об Орбане: Единственный настолько антиукраинский политик в ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что венгерский коллега Виктор Орбан, который тормозит принятие на уровне Евросоюза решения о дополнительной помощи Украине, находится в одиночестве в этой позиции.

Источник: Дональд Туск на пресс-конференции 30 января, цитирует "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: По словам Туска, с начала полномасштабного вторжения России в Украину "многое изменилось в Европе": "Виктор Орбан остался один на поле боя, он единственный настолько явно антиукраинский политик".

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Польский премьер считает, что европейские лидеры сейчас решительно настроены поддерживать Украину.

Прямая речь: "Без сомнения, Виктор Орбан предстанет перед очень серьезным испытанием. Все указывает на то, что так или иначе мы найдем какое-то решение в поддержку Украины – с Орбаном или без.

Но лучше было бы, и мы все лучше бы чувствовали себя в этой ситуации, если бы единство Европы в этом вопросе было сохранено. И мы над этим работаем".

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Этому предшествовало: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан, а также глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто являются не пророссийскими, а провенгерскими политиками.

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