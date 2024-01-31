Россияне запустили "Шахеды" с юга
Вечером 30 января Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА на юге Украины.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Ударные БПЛА в Херсонской области двигаются в северо-западном направлении на Николаевщину".
В 23:46 сообщили о новой группе БпЛА из Черного моря в направлении Одесской области, курс северо-западный.
23:59 ВС Дословно: "Еще БпЛА с Черного моря в направлении Одессы".
00:17: "Несколько групп ударных БПЛА в Херсонской области, движутся в северо-западном направлении на Николаевщину".
00:29: "БпЛА, двигавшийся на Одессу, изменил направление на Николаев.
БпЛА в Одесской области движется на север.
БпЛА в Николаевской области, которые двигались из Херсонской области, держат курс на север.
Еще группы БпЛА сейчас на Херсонщине держат курс на Николаевщину".
1:35: "БпЛА из Одесской области заходят в Кировоградскую область, курс на север".
2:08: "БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской области изменил курс на восток.
БпЛА в северной части Кировоградской области, курс восточный/северо-восточный".
3:21: "Отбой угрозы ударных БпЛА".
Напомним: Ранее 30 января о беспилотниках сообщали в направлении Днепра. Также, по меньшей мере, 6 беспилотников ударили по Харькову.