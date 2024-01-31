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Россияне запустили "Шахеды" с юга

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоСреда, 31 января 2024, 00:00
Россияне запустили Шахеды с юга
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Вечером 30 января Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА на юге Украины.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Ударные БПЛА в Херсонской области двигаются в северо-западном направлении на Николаевщину".

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В 23:46 сообщили о новой группе БпЛА из Черного моря в направлении Одесской области, курс северо-западный.

23:59 ВС Дословно: "Еще БпЛА с Черного моря в направлении Одессы".

00:17: "Несколько групп ударных БПЛА в Херсонской области, движутся в северо-западном направлении на Николаевщину".

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00:29: "БпЛА, двигавшийся на Одессу, изменил направление на Николаев.

БпЛА в Одесской области движется на север.

БпЛА в Николаевской области, которые двигались из Херсонской области, держат курс на север.

Еще группы БпЛА сейчас на Херсонщине держат курс на Николаевщину".

1:35: "БпЛА из Одесской области заходят в Кировоградскую область, курс на север".

2:08: "БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской области изменил курс на восток.

БпЛА в северной части Кировоградской области, курс восточный/северо-восточный".

3:21: "Отбой угрозы ударных БпЛА".

Напомним: Ранее 30 января о беспилотниках сообщали в направлении Днепра. Также, по меньшей мере, 6 беспилотников ударили по Харькову.

Темы: Шахедвоздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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