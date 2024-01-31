ЗМІ показали наслідки вечірнього удару РФ по Харкову
Середа, 31 січня 2024, 02:10
Вечері 30 січня росіяни завдали удару по середмістю Харкова, ЗМІ опублікували фото з місця влучання ворожого "Шахеда".
Джерело: Суспільне Харків, поліція Харківської області
Деталі: Суспільне опублікувало перші фотографії з місця влучання безпілотників РФ по середмістю Харкова ввечері 30 січня.
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Внаслідок ворожої атаки 86-річний дістав забої голови.
Крім того, за даними поліції, 44-річний чоловік зазнав контузії та у 58-річного чоловіка – гостра реакція на стрес.
Також у Салтівському районі внаслідок удару безпілотника загорівся житловий будинок.
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