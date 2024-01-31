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ЗМІ показали наслідки вечірнього удару РФ по Харкову

Ольга Глущенко Середа, 31 січня 2024, 02:10
ЗМІ показали наслідки вечірнього удару РФ по Харкову
наслідки удару по Харкову 30 січня, фото: Суспільне

Вечері 30 січня росіяни завдали удару по середмістю Харкова, ЗМІ опублікували фото з місця влучання ворожого "Шахеда".

Джерело: Суспільне Харків, поліція Харківської області

Деталі: Суспільне опублікувало перші фотографії з місця влучання безпілотників РФ по середмістю Харкова ввечері 30 січня.

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Внаслідок ворожої атаки 86-річний дістав забої голови.

Крім того, за даними поліції, 44-річний чоловік зазнав контузії та у 58-річного чоловіка – гостра реакція на стрес.

Також у Салтівському районі внаслідок удару безпілотника загорівся житловий будинок.

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НАСЛІДКИ УДАРУ ПО ХАРКОВУ 30 СІЧНЯ, ФОТО: СУСПІЛЬНЕ
 
наслідки удару по Харкову 30 січня, фото: Суспільне

Теми: ХарківШахедвибухпожежа
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