ЗМІ показали наслідки вечірнього удару РФ по Харкову

Вечері 30 січня росіяни завдали удару по середмістю Харкова, ЗМІ опублікували фото з місця влучання ворожого "Шахеда".

Джерело: Суспільне Харків, поліція Харківської області

Деталі: Суспільне опублікувало перші фотографії з місця влучання безпілотників РФ по середмістю Харкова ввечері 30 січня.

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Внаслідок ворожої атаки 86-річний дістав забої голови.

Крім того, за даними поліції, 44-річний чоловік зазнав контузії та у 58-річного чоловіка – гостра реакція на стрес.

Також у Салтівському районі внаслідок удару безпілотника загорівся житловий будинок.

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