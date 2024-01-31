СМИ показали последствия вечернего удара РФ по Харькову

Вечером 30 января россияне нанесли удар по центру Харькова, СМИ опубликовали фото с места попадания вражеского "Шахеда".

Источник: Суспільне Харьков, полиция Харьковской области

Детали: Суспільне опубликовало первые фотографии с места попадания беспилотников РФ по центру Харькова вечером 30 января.

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В результате вражеской атаки 86-летний получил ушибы головы.

Кроме того, по данным полиции, 44-летний мужчина получил контузию и у 58-летнего мужчины - острая реакция на стресс.

Также в Салтовском районе в результате удара беспилотника загорелся жилой дом.

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