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Однопартійка висунула Трампа на Нобелівську премію миру

Ольга Глущенко Середа, 31 січня 2024, 02:58
Однопартійка висунула Трампа на Нобелівську премію миру
Трамп, фото: Getty Images

Представниця Республіканської партії Клаудія Тенні висунула колишнього президента Штатів Дональда Трампа на Нобелівську премію миру

Джерело: Тенні, цитує Fox News

Пряма мова: "Дональд Трамп зіграв важливу роль у сприянні укладенню перших нових мирних угод на Близькому Сході за майже 30 років".

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"Десятиліттями бюрократи, "професіонали" зовнішньої політики та міжнародні організації наполягали на тому, що додаткові мирні угоди на Близькому Сході неможливі без вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Президент Трамп довів, що це не так".

"Для мене велика честь висунути кандидатуру колишнього президента Дональда Трампа, і я прагну, щоб він отримав визнання, на яке він заслуговує".

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Деталі: Ідеться про Ізраїльсько-еміратський мирний договір, або Угоду Авраама.

У 2020 році Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати домовилися про "нормалізацію відносин між країнами".

Fox News зазначає, що Трамп кілька разів був номінований на премію за мирну Угоду Авраама, але за час свого президентства так і не отримав нагороду.

Передісторія:

  • У 2018 році два депутати від правлячої консервативної "Партії прогресу" Норвегії висунули президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру за внесок у досягнення угоди про зусилля, спрямовані на денуклеаризацію Корейського півострова.

Нагадаємо: Угорський прем’єр Віктор Орбан зробив низку компліментарних заяв на адресу колишнього президента США Дональда Трампа, акцентувавши на його "миротворчих" якостях.

Теми: ТрампНобелівська премія
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