Однопартийка выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира
Представительница Республиканской партии Клаудия Тенни выдвинула бывшего президента Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира
Источник: Тенни, цитирует Fox News
Прямая речь: "Дональд Трамп сыграл важную роль в содействии заключению первых новых мирных соглашений на Ближнем Востоке за почти 30 лет".
"Десятилетиями бюрократы, "профессионалы" внешней политики и международные организации настаивали на том, что дополнительные мирные соглашения на Ближнем Востоке невозможны без решения израильско-палестинского конфликта.
Президент Трамп доказал, что это не так".
"Для меня большая честь выдвинуть кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа, и я хочу, чтобы он получил признание, которого он заслуживает".
Детали: Речь идет об Израильско-эмиратском мирном договоре, или Соглашении Авраама.
В 2020 году Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о "нормализации отношений между странами".
Fox News отмечает, что Трамп несколько раз был номинирован на премию за мирное Соглашение Авраама, но за время своего президентства так и не получил награду.
Напомним:В 2018 году два депутата от правящей консервативной "Партии прогресса" Норвегии выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в достижение соглашения об усилиях, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова.
Венгерский премьер Виктор Орбан сделал ряд комплиментарных заявлений в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, акцентировав на его "миротворческих" качествах.