Представительница Республиканской партии Клаудия Тенни выдвинула бывшего президента Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира

Источник: Тенни, цитирует Fox News

Прямая речь: "Дональд Трамп сыграл важную роль в содействии заключению первых новых мирных соглашений на Ближнем Востоке за почти 30 лет".

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"Десятилетиями бюрократы, "профессионалы" внешней политики и международные организации настаивали на том, что дополнительные мирные соглашения на Ближнем Востоке невозможны без решения израильско-палестинского конфликта.

Президент Трамп доказал, что это не так".

"Для меня большая честь выдвинуть кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа, и я хочу, чтобы он получил признание, которого он заслуживает".

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Детали: Речь идет об Израильско-эмиратском мирном договоре, или Соглашении Авраама.

В 2020 году Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о "нормализации отношений между странами".

Fox News отмечает, что Трамп несколько раз был номинирован на премию за мирное Соглашение Авраама, но за время своего президентства так и не получил награду.

Напомним:В 2018 году два депутата от правящей консервативной "Партии прогресса" Норвегии выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в достижение соглашения об усилиях, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Венгерский премьер Виктор Орбан сделал ряд комплиментарных заявлений в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, акцентировав на его "миротворческих" качествах.