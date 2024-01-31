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Байден: США не потрібна більш широкомасштабна війна на Близькому Сході

Ольга Глущенко Середа, 31 січня 2024, 03:44
Байден: США не потрібна більш широкомасштабна війна на Близькому Сході
Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що "не прагне" більш широкомасштабної війни на Близькому Сході", реагуючи на загибель трьох американських військових у Йорданії в результаті атаки безпілотника.

Джерело: Байден, цитує Associated Press

Пряма мова: "Я не думаю, що нам потрібна більш широкомасштабна війна на Близькому Сході.

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Це не те, чого я прагну".

Деталі: Видання зазначає, що Байден, заявивши про небажання розширення війни на Близькому Сході, ухилився від конкретики.

Тому, пише АР, було незрозуміло, чи мав Байден на увазі, що він визначився з конкретним планом дій у відповідь.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

  • У неділю стало відомо, що троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.
  • За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена розглядала можливі варіанти відповіді на удар по американських силах в Йорданії, внаслідок якого загинули троє військовослужбовців.
  • Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи удар по американській базі в Йорданії із загибеллю трьох військових, підкреслив, що ця атака не залишиться без відповіді.

Теми: БайденБлизький СхідСША
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