Байден: США не потрібна більш широкомасштабна війна на Близькому Сході
Середа, 31 січня 2024, 03:44
Президент США Джо Байден заявив, що "не прагне" більш широкомасштабної війни на Близькому Сході", реагуючи на загибель трьох американських військових у Йорданії в результаті атаки безпілотника.
Джерело: Байден, цитує Associated Press
Пряма мова: "Я не думаю, що нам потрібна більш широкомасштабна війна на Близькому Сході.
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Це не те, чого я прагну".
Деталі: Видання зазначає, що Байден, заявивши про небажання розширення війни на Близькому Сході, ухилився від конкретики.
Тому, пише АР, було незрозуміло, чи мав Байден на увазі, що він визначився з конкретним планом дій у відповідь.
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Що передувало:
- У неділю стало відомо, що троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.
- За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена розглядала можливі варіанти відповіді на удар по американських силах в Йорданії, внаслідок якого загинули троє військовослужбовців.
- Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи удар по американській базі в Йорданії із загибеллю трьох військових, підкреслив, що ця атака не залишиться без відповіді.