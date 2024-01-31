Байден: США не потрібна більш широкомасштабна війна на Близькому Сході

Президент США Джо Байден заявив, що "не прагне" більш широкомасштабної війни на Близькому Сході", реагуючи на загибель трьох американських військових у Йорданії в результаті атаки безпілотника.

Джерело: Байден, цитує Associated Press

Пряма мова: "Я не думаю, що нам потрібна більш широкомасштабна війна на Близькому Сході.

Реклама:

Це не те, чого я прагну".

Деталі: Видання зазначає, що Байден, заявивши про небажання розширення війни на Близькому Сході, ухилився від конкретики.

Тому, пише АР, було незрозуміло, чи мав Байден на увазі, що він визначився з конкретним планом дій у відповідь.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: