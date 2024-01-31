Байден: США не нужна более широкомасштабная война на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил, что "не стремится к "более широкомасштабной войне на Ближнем Востоке", реагируя на гибель трех американских военных в Иордании в результате атаки беспилотника.

Источник: Байден, цитирует Associated Press

Прямая речь: "Я не думаю, что нам нужна более широкомасштабная война на Ближнем Востоке.

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Это не то, чего я хочу".

Детали: Издание отмечает, что Байден, заявив о нежелании расширения войны на Ближнем Востоке, уклонился от конкретики.

Поэтому, пишет АР, было непонятно, имел ли Байден в виду, что он определился с конкретным планом ответных действий.

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