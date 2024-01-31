Байден: США не нужна более широкомасштабная война на Ближнем Востоке
Среда, 31 января 2024, 03:44
Президент США Джо Байден заявил, что "не стремится к "более широкомасштабной войне на Ближнем Востоке", реагируя на гибель трех американских военных в Иордании в результате атаки беспилотника.
Источник: Байден, цитирует Associated Press
Прямая речь: "Я не думаю, что нам нужна более широкомасштабная война на Ближнем Востоке.
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Это не то, чего я хочу".
Детали: Издание отмечает, что Байден, заявив о нежелании расширения войны на Ближнем Востоке, уклонился от конкретики.
Поэтому, пишет АР, было непонятно, имел ли Байден в виду, что он определился с конкретным планом ответных действий.
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Что предешствовало:
- В воскресенье стало известно, что трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.
- По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможные варианты ответа на удар по американским силам в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих.
- Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя удар по американской базе в Иордании с гибелью трех военных, подчеркнул, что эта атака не останется без ответа.