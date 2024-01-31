На окупованій Донеччині росіяни глушать мобільний зв’язок – спротив

Через недовіру до місцевого населення росіяни глушать мобільний зв’язок під час переміщення техніки РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Ворог глушить мобільний зв’язок під час переміщення техніки РФ, аби ті не повідомляли Силам Оборони інформацію в реальному часі.

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Це показово свідчить про рівень реальної підтримки окупації з боку місцевих на ТОТ".

Нагадаємо: Російські медіа повідомляли, що у Ленінградській, Новгородській і Псковській областях РФ ночами відключають мобільний інтернет для боротьби із атаками безпілотників.