На оккупированной Донетчине россияне глушат мобильную связь – сопротивление
Среда, 31 января 2024, 05:58
Из-за недоверия к местному населению россияне глушат мобильную связь во время перемещения техники РФ на временно оккупированных территориях Донецкой области.
Источник: ЦНС
Дословно: "Враг глушит мобильную связь при перемещении техники РФ, чтобы те не сообщали Силам Обороны информацию в реальном времени.
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Это показательно свидетельствует об уровне реальной поддержки оккупации со стороны местных на ВОТ".