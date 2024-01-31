На оккупированной Донетчине россияне глушат мобильную связь – сопротивление

Из-за недоверия к местному населению россияне глушат мобильную связь во время перемещения техники РФ на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Источник: ЦНС

Дословно: "Враг глушит мобильную связь при перемещении техники РФ, чтобы те не сообщали Силам Обороны информацию в реальном времени.

Реклама:

Это показательно свидетельствует об уровне реальной поддержки оккупации со стороны местных на ВОТ".