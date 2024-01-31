Столтенберг обговорив з конгресменами США допомогу Україні

Столтенберг під час зустрічі з конгресменами США, фото: пресслужба НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу у Вашингтоні для обговорення підтримки України.

Джерело: пресслужба НАТО

Деталі: Столтенберг подякував США за підтримку України і підкреслив, що ця підтримка залишається вирішальною для України і стабільності Європи.

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Генсек наголосив, що сильний Альянс відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів, і що завдяки НАТО у США більше друзів і союзників, ніж у будь-якої іншої держави.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що Столтенберг зустрінеться з конгресменами Сполучених Штатів для обговорення підтримки України.