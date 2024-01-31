Столтенберг обсудил с конгрессменами США помощь Украине
Среда, 31 января 2024, 06:24
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и другими членами руководства Конгресса в Вашингтоне для обсуждения поддержки Украины.
Источник: пресс-служба НАТО
Детали: Столтенберг поблагодарил США за поддержку Украины и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для Украины и стабильности Европы.
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Генсек отметил, что сильный Альянс соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов, и благодаря НАТО у США больше друзей и союзников, чем у любого другого государства.
Что предшествовало: Ранее сообщалось, что Столтенберг встретится с конгрессменами Соединенных Штатов для обсуждения поддержки Украины.