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Столтенберг обсудил с конгрессменами США помощь Украине

Ольга ГлущенкоСреда, 31 января 2024, 06:24
Столтенберг обсудил с конгрессменами США помощь Украине
Столтенберг во время встречи с конгрессменами США, фото: пресс-служба НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и другими членами руководства Конгресса в Вашингтоне для обсуждения поддержки Украины.

Источник: пресс-служба НАТО

Детали: Столтенберг поблагодарил США за поддержку Украины и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для Украины и стабильности Европы.

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Генсек отметил, что сильный Альянс соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов, и благодаря НАТО у США больше друзей и союзников, чем у любого другого государства.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что Столтенберг встретится с конгрессменами Соединенных Штатов для обсуждения поддержки Украины.

Темы: НАТОСШАпомощь Украине
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