Російські "Шахеди" влучили у склади і магазин на Миколаївщині: поранений охоронець

Російські "Шахеди" пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазина у Миколаївській області: спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.

Джерело: Сили оборони півдня у Telegram

Дослівно Сили оборони півдня: "Внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Триває ліквідація пожежі. Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації".

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Фото з Telegram Сил оборони півдня

Деталі: О 7:55 стало відомо, що пожежу ліквідували.

Фото з Telegram Сил оборони півдня

Повідомляється, що у зоні відповідальності Сил оборони півдня України підрозділи ППО збили 7 "Шахедів": 5 на Миколаївщині і 2 на Кіровоградщині.

Фото з Telegram Сил оборони півдня

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