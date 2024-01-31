Російські "Шахеди" влучили у склади і магазин на Миколаївщині: поранений охоронець
Середа, 31 січня 2024, 08:06
Російські "Шахеди" пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазина у Миколаївській області: спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.
Джерело: Сили оборони півдня у Telegram
Дослівно Сили оборони півдня: "Внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Триває ліквідація пожежі. Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації".
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Деталі: О 7:55 стало відомо, що пожежу ліквідували.
Повідомляється, що у зоні відповідальності Сил оборони півдня України підрозділи ППО збили 7 "Шахедів": 5 на Миколаївщині і 2 на Кіровоградщині.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вночі 31 січня росіяни атакували Україну 20 "Шахедами", 14 з яких знищили сили ПС у взаємодії з ППО, а також трьома ракетами "Іскандер-М".