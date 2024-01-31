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Російські "Шахеди" влучили у склади і магазин на Миколаївщині: поранений охоронець

Ірина БалачукСереда, 31 січня 2024, 08:06
Російські Шахеди влучили у склади і магазин на Миколаївщині: поранений охоронець
ФОТО З TELEGRAM СИЛ ОБОРОНИ ПІВДНЯ

Російські "Шахеди" пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазина у Миколаївській області: спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.

Джерело: Сили оборони півдня у Telegram

Дослівно Сили оборони півдня: "Внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Триває ліквідація пожежі. Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації". 

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Фото з Telegram Сил оборони півдня

Деталі: О 7:55 стало відомо, що пожежу ліквідували. 

 
Фото з Telegram Сил оборони півдня

Повідомляється, що у зоні відповідальності Сил оборони півдня України підрозділи ППО збили 7 "Шахедів": 5 на Миколаївщині і 2 на Кіровоградщині.

 
Фото з Telegram Сил оборони півдня

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Теми: Миколаївська областьШахедпожежа
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