Российские "Шахеды" попали в склады и магазин на Николаевщине: ранен охранник
Среда, 31 января 2024, 08:06
Российские "Шахеды" повредили сельскохозяйственное предприятие и здание магазина в Николаевской области: вспыхнул пожар, один человек получил ранения.
Источник: Силы обороны юга в Telegram
Дословно Силы обороны юга: "В результате попадания в Баштанском районе Николаевской области повреждены склады сельскохозяйственного предприятия, здание магазина. Продолжается ликвидация пожара. Гражданский охранник торгового павильона получил ранения, он госпитализирован в реанимацию".
Реклама:
Детали: В 7:55 стало известно, что пожар ликвидировали.
Сообщается, что в зоне ответственности Сил обороны юга Украины подразделения ПВО сбили 7 "Шахедов": 5 в Николаевской и 2 в Кировоградской области.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью 31 января россияне атаковали Украину 20 "Шахедами", 14 из которых уничтожили силы ВС во взаимодействии с ПВО, а также тремя ракетами "Искандер-М".