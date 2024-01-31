Российские "Шахеды" попали в склады и магазин на Николаевщине: ранен охранник

Российские "Шахеды" повредили сельскохозяйственное предприятие и здание магазина в Николаевской области: вспыхнул пожар, один человек получил ранения.

Источник: Силы обороны юга в Telegram

Дословно Силы обороны юга: "В результате попадания в Баштанском районе Николаевской области повреждены склады сельскохозяйственного предприятия, здание магазина. Продолжается ликвидация пожара. Гражданский охранник торгового павильона получил ранения, он госпитализирован в реанимацию".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СИЛ ОБОРОНЫ ЮГА

Детали: В 7:55 стало известно, что пожар ликвидировали.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СИЛ ОБОРОНЫ ЮГА

Сообщается, что в зоне ответственности Сил обороны юга Украины подразделения ПВО сбили 7 "Шахедов": 5 в Николаевской и 2 в Кировоградской области.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СИЛ ОБОРОНЫ ЮГА

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