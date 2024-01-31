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Міноборони каже, що лише у січні не допустило постачання до ЗСУ 362 тонни неякісних продуктів

Станіслав ПогоріловСереда, 31 січня 2024, 15:42
Міноборони каже, що лише у січні не допустило постачання до ЗСУ 362 тонни неякісних продуктів
Фото: Getty Images

Міністерство оборони заявило, що протягом січня 2024 року запобігло постачанню понад 362 тонни неякісних партій продуктів до військових частин.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "В Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів. За всіма зафіксованими порушеннями складуть відповідні акти.

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За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції всім компаніям, які постачають неякісну продукцію".

 
Фото: пресслужба Міноборони

Деталі: В Міноборони нагадали один з випадків, коли Під виглядом великої партії постачальник хотів приховати зіпсований товар – капусту, моркву, цибулю та мандарини.

"Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. Наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним", – зазначив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • 21 грудня повідомлялося, що з 1 квітня 2024 року Міністерство оборони буде закуповувати продукти для військовослужбовців за новими правилами: за каталогом із 409 найменувань продуктів для професійно складених меню, з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.
  • 22 грудня стало відомо, що у Києві затримали керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ. Суд відправив його під варту без права застави до 19 лютого 2024 року.
  • 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні  майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. Йдеться про Ігоря Гринкевича.

Теми: МіноборонипродуктиЗбройні сили
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