Міноборони каже, що лише у січні не допустило постачання до ЗСУ 362 тонни неякісних продуктів
Міністерство оборони заявило, що протягом січня 2024 року запобігло постачанню понад 362 тонни неякісних партій продуктів до військових частин.
Джерело: пресслужба Міноборони
Дослівно: "В Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів. За всіма зафіксованими порушеннями складуть відповідні акти.
За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції всім компаніям, які постачають неякісну продукцію".
Деталі: В Міноборони нагадали один з випадків, коли Під виглядом великої партії постачальник хотів приховати зіпсований товар – капусту, моркву, цибулю та мандарини.
"Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. Наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним", – зазначив заступник міністра оборони Віталій Половенко.
Що передувало:
- 21 грудня повідомлялося, що з 1 квітня 2024 року Міністерство оборони буде закуповувати продукти для військовослужбовців за новими правилами: за каталогом із 409 найменувань продуктів для професійно складених меню, з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.
- 22 грудня стало відомо, що у Києві затримали керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ. Суд відправив його під варту без права застави до 19 лютого 2024 року.
- 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. Йдеться про Ігоря Гринкевича.