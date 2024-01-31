Міноборони каже, що лише у січні не допустило постачання до ЗСУ 362 тонни неякісних продуктів

Міністерство оборони заявило, що протягом січня 2024 року запобігло постачанню понад 362 тонни неякісних партій продуктів до військових частин.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "В Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів. За всіма зафіксованими порушеннями складуть відповідні акти.

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За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції всім компаніям, які постачають неякісну продукцію".

Фото: пресслужба Міноборони

Деталі: В Міноборони нагадали один з випадків, коли Під виглядом великої партії постачальник хотів приховати зіпсований товар – капусту, моркву, цибулю та мандарини.

"Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. Наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним", – зазначив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

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