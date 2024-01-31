Минобороны говорит, что только в январе не допустило поставки в ВСУ 362 тонны некачественных продуктов

Министерство обороны заявило, что в течение января 2024 года предотвратило поставку более 362 тонн некачественных партий продуктов в воинские части.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "В Минобороны работают рабочие группы, которые проверяют качество и своевременные поставки продуктов. По всем зафиксированным нарушениям составят соответствующие акты.

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За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции всем компаниям, которые поставляют некачественную продукцию".

Фото: пресс-служба Минобороны

Детали: В Минобороны напомнили один из случаев, когда под видом крупной партии поставщик хотел скрыть испорченный товар - капусту, морковь, лук и мандарины.

"Такой товар не будут принимать. Компания должна заменить его как можно быстрее или возместить стоимость. Подчеркиваю, наши военные должны питаться качественными продуктами, а поставки должны быть своевременными", - отметил заместитель министра обороны Виталий Половенко.

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