Минобороны говорит, что только в январе не допустило поставки в ВСУ 362 тонны некачественных продуктов
Министерство обороны заявило, что в течение января 2024 года предотвратило поставку более 362 тонн некачественных партий продуктов в воинские части.
Источник: пресс-служба Минобороны
Дословно: "В Минобороны работают рабочие группы, которые проверяют качество и своевременные поставки продуктов. По всем зафиксированным нарушениям составят соответствующие акты.
За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции всем компаниям, которые поставляют некачественную продукцию".
Детали: В Минобороны напомнили один из случаев, когда под видом крупной партии поставщик хотел скрыть испорченный товар - капусту, морковь, лук и мандарины.
"Такой товар не будут принимать. Компания должна заменить его как можно быстрее или возместить стоимость. Подчеркиваю, наши военные должны питаться качественными продуктами, а поставки должны быть своевременными", - отметил заместитель министра обороны Виталий Половенко.
Что предшествовало:
- 21 декабря сообщалось, что с 1 апреля 2024 года Министерство обороны будет закупать продукты для военнослужащих по новым правилам: по каталогу из 409 наименований продуктов для профессионально составленных меню, с учетом среднестатистических цен, с отдельными тендерами на доставку.
- 22 декабря стало известно, что в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, который причастен к хищению 1,5 млрд грн на закупки артиллерийских снарядов для ВСУ. Суд отправил его под стражу без права залога до 19 февраля 2024 года.
- 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. Речь идет об Игоре Гринкевиче.