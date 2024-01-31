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Минобороны говорит, что только в январе не допустило поставки в ВСУ 362 тонны некачественных продуктов

Станислав ПогориловСреда, 31 января 2024, 15:42
Минобороны говорит, что только в январе не допустило поставки в ВСУ 362 тонны некачественных продуктов
Фото: Getty Images

Министерство обороны заявило, что в течение января 2024 года предотвратило поставку более 362 тонн некачественных партий продуктов в воинские части.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "В Минобороны работают рабочие группы, которые проверяют качество и своевременные поставки продуктов. По всем зафиксированным нарушениям составят соответствующие акты.

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За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции всем компаниям, которые поставляют некачественную продукцию".

 
Фото: пресс-служба Минобороны

Детали: В Минобороны напомнили один из случаев, когда под видом крупной партии поставщик хотел скрыть испорченный товар - капусту, морковь, лук и мандарины.

"Такой товар не будут принимать. Компания должна заменить его как можно быстрее или возместить стоимость. Подчеркиваю, наши военные должны питаться качественными продуктами, а поставки должны быть своевременными", - отметил заместитель министра обороны Виталий Половенко.

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Что предшествовало:

  • 21 декабря сообщалось, что с 1 апреля 2024 года Министерство обороны будет закупать продукты для военнослужащих по новым правилам: по каталогу из 409 наименований продуктов для профессионально составленных меню, с учетом среднестатистических цен, с отдельными тендерами на доставку.
  • 22 декабря стало известно, что в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны, который причастен к хищению 1,5 млрд грн на закупки артиллерийских снарядов для ВСУ. Суд отправил его под стражу без права залога до 19 февраля 2024 года.
  • 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. Речь идет об Игоре Гринкевиче.

Темы: МинобороныпродуктыВооруженные силы
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