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Ракетний удар по Покровську: поліція показала перші хвилини після атаки, кількість поранених зросла

Тетяна ЛозовенкоСереда, 31 січня 2024, 18:15
Ракетний удар по Покровську: поліція показала перші хвилини після атаки, кількість поранених зросла
Скрін з відео поліції

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по місту Покровськ Донецької області зросла до 8, поліція оприлюднила кадри перших хвилин після атаки.

Джерело: поліція Донецької області 

Дослівно: "30 січня ворог завдав два удари по місту. За попередніми даними, війська РФ атакували місто ракетами С-300 та "Іскандер-М". Внаслідок обстрілів поранень зазнали 8 цивільних осіб. Найстаршому пораненому 64 роки, наймолодшому – 27".

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Деталі: Поліція повідомляє, що на місцях влучань парамедики поліції надавали невідкладну допомогу постраждалим і доправляли їх до лікарні. Руйнувань зазнали будинки, підприємство та залізнична інфраструктура.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 22:30 30 січня російські війська здійснили ракетний обстріл Покровська, ймовірно, з використанням ракет типу С-300 та "Іскандер".
  • Раніше повідомлялося про 6 поранених.

Теми: Донецька областьракетний ударполіція
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