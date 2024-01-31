Ракетний удар по Покровську: поліція показала перші хвилини після атаки, кількість поранених зросла
Середа, 31 січня 2024, 18:15
Кількість поранених внаслідок ракетного удару по місту Покровськ Донецької області зросла до 8, поліція оприлюднила кадри перших хвилин після атаки.
Джерело: поліція Донецької області
Дослівно: "30 січня ворог завдав два удари по місту. За попередніми даними, війська РФ атакували місто ракетами С-300 та "Іскандер-М". Внаслідок обстрілів поранень зазнали 8 цивільних осіб. Найстаршому пораненому 64 роки, наймолодшому – 27".
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Деталі: Поліція повідомляє, що на місцях влучань парамедики поліції надавали невідкладну допомогу постраждалим і доправляли їх до лікарні. Руйнувань зазнали будинки, підприємство та залізнична інфраструктура.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 22:30 30 січня російські війська здійснили ракетний обстріл Покровська, ймовірно, з використанням ракет типу С-300 та "Іскандер".
- Раніше повідомлялося про 6 поранених.