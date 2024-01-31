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Ракетный удар по Покровску: полиция показала первые минуты после атаки, количество раненых возросло

Татьяна ЛозовенкоСреда, 31 января 2024, 18:15
Ракетный удар по Покровску: полиция показала первые минуты после атаки, количество раненых возросло
Скрин с видео полиции

Количество раненых в результате ракетного удара по городу Покровск Донецкой области возросло до 8, полиция обнародовала кадры первых минут после атаки.

Источник: полиция Донецкой области 

Дословно: "30 января враг нанес два удара по городу. По предварительным данным, войска РФ атаковали город ракетами С-300 и "Искандер-М". В результате обстрелов ранения получили 8 гражданских лиц. Самому старшему раненому 64 года, самому молодому - 27".

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Детали: Полиция сообщает, что на местах попаданий парамедики полиции оказывали неотложную помощь пострадавшим и доставляли их в больницу. Разрушениям подверглись дома, предприятие и железнодорожная инфраструктура.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 22:30 30 января российские войска совершили ракетный обстрел Покровска, вероятно, с использованием ракет типа С-300 и "Искандер".
  • Ранее сообщалось о 6 раненых.

Темы: Донецкая областьракетный ударполиция
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