Ракетный удар по Покровску: полиция показала первые минуты после атаки, количество раненых возросло
Среда, 31 января 2024, 18:15
Количество раненых в результате ракетного удара по городу Покровск Донецкой области возросло до 8, полиция обнародовала кадры первых минут после атаки.
Источник: полиция Донецкой области
Дословно: "30 января враг нанес два удара по городу. По предварительным данным, войска РФ атаковали город ракетами С-300 и "Искандер-М". В результате обстрелов ранения получили 8 гражданских лиц. Самому старшему раненому 64 года, самому молодому - 27".
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Детали: Полиция сообщает, что на местах попаданий парамедики полиции оказывали неотложную помощь пострадавшим и доставляли их в больницу. Разрушениям подверглись дома, предприятие и железнодорожная инфраструктура.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 22:30 30 января российские войска совершили ракетный обстрел Покровска, вероятно, с использованием ракет типа С-300 и "Искандер".
- Ранее сообщалось о 6 раненых.