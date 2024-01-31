Ракетный удар по Покровску: полиция показала первые минуты после атаки, количество раненых возросло

Количество раненых в результате ракетного удара по городу Покровск Донецкой области возросло до 8, полиция обнародовала кадры первых минут после атаки.

Источник: полиция Донецкой области

Дословно: "30 января враг нанес два удара по городу. По предварительным данным, войска РФ атаковали город ракетами С-300 и "Искандер-М". В результате обстрелов ранения получили 8 гражданских лиц. Самому старшему раненому 64 года, самому молодому - 27".

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Детали: Полиция сообщает, что на местах попаданий парамедики полиции оказывали неотложную помощь пострадавшим и доставляли их в больницу. Разрушениям подверглись дома, предприятие и железнодорожная инфраструктура.

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