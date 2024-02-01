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Прикордонники заперечують, що Арестович виїхав з України у вересні 2023 року за листом ГУР

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 лютого 2024, 18:10
Прикордонники заперечують, що Арестович виїхав з України у вересні 2023 року за листом ГУР
Андрій Демченко. фото медіацентру "Україна-Укрінформ"

Державна прикордонна служба заперечує інформацію, буцімто колишній позаштатний радник голови Офісу президента, скандально відомий блогер Олексій Арестович перетнув кордон України на виїзд 4 вересня 2023 року на підставі листа Головного управління розвідки МОУ.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Заходи прикордонного контролю під час пропуску громадян через кордон інспекторами Державної прикордонної служби України забезпечуються у відповідності до законодавства та норм перетину кордону. Хочу зазначити, що прикордонне відомство не розголошує інформації про перетин кордону громадянами.

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Однак зважаючи, що зараз шириться неправдива інформація, а видання, яке її поширило, посилається на джерела у прикордонній службі можу зазначити, що інформація про Олексія Арестовича, який начебто виїжджав з України завдяки листу від ГУР Міноборони, не відповідає дійсності".

Деталі: На уточнююче запитання УП, чи виїжджав Арестович коли-небудь за листом ГУР, Демченко лише повторив, що "ДПСУ не розголошує інформацію про перетин кордону", а в цьому випадку "відреагувала на недостовірну інформацію, яку поширили прикриваючись джерелами в ДПСУ".

На прохання прокоментувати оприлюднені увечері 1 лютого виданням NGL.media дані бази перетину кордону, речник ДПСУ сказав, що вже відповів на питання раніше і вкотре зазначив, що інформація про громадянина Олексія Арестовича, який начебто виїжджав з України 4 вересня 2023 року завдяки листу від ГУР Міноборони, не відповідає дійсності "навіть попри поширення незрозумілих картинок, які видають за інформацію ДПСУ".

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Теми: АрестовичПрикордонна служба
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