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У Харкові "Шахеди" влучили у АЗС: горять 14 приватних будинків, загинуло семеро людей

Олена ІвашківСубота, 10 лютого 2024, 01:07
У Харкові Шахеди влучили у АЗС: горять 14 приватних будинків, загинуло семеро людей
фото ілюстративне: УП, Дмитро Ларін

У ніч на 10 лютого ворожі "Шахеди" вдарили по АЗС - внаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне та загорілося 14 приватних житлових будинків. Згодом влада повідомила, що загинуло семеро людей.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, "Суспільне", Харківська обласна прокуратура, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, Поліція Харківської області

Деталі: За його словами, площа пожежі складає 3700 квадратних метрів. 

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Суспільне Харків

Евакуйовано 50 харківʼян, серед яких двоє дітей. 

Суспільне Харків
Суспільне Харків

ДСНС продовжують боротьбу з вогнем та пошук можливих постраждалих людей.

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На місці також працюють усі відповідні комунальні служби.

Суспільне Харків
Суспільне Харків

Доповнено: Станом на 1.00 до лікарів звернувся чоловік, він отримав 40% опіків тіла внаслідок пожежі в Харкові. Його ушпиталили, повідомив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков. За його словами, людей продовжують шукати, кількість потерпілих може збільшитися.

Суспільне Харків
Суспільне Харків

 

Понад 15 приватних будинків згоріли.

Пряма мова Фільчакова: "Російські військові, попередньо, з території Білгородської області, запустили БПЛА типу Shahed. Три безпілотники влучили по Немишлянському району Харкова. Внаслідок цього зруйнований об'єкт критичної інфраструктури. Там була велика кількість палива, тому такі жахливі наслідки пожежі".

 
Суспільне Харків

Доповнено о 2.01: У Харкові після удару "Шахедами" на місці пожежі виявили тіло однієї загиблої особи.

Доповнено о 6.49: З опіками 1-2 ступеня до лікарні доставлено 45-річного чоловіка, а також 61-річну жінку, яка надихалася чадного газу, повідомили у поліції.

Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки окупантів у Харкові загинуло п’ятеро людей. Серед них, за попередньою інформацією, двоє дітей.

Доповнено о 7.00: відомо про сімох загиблих у Харкові, серед них троє дітей — 7 та 4 років, а також немовля, повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Передісторія: 

Теми: ХарківШахедпожежавійна
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