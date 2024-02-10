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В Харькове "Шахеды" попали в АЗС: горят 14 частных домов, погибло 5 человек

Алена ИвашкивСуббота, 10 февраля 2024, 01:07
В Харькове Шахеды попали в АЗС: горят 14 частных домов, погибло 5 человек
фото иллюстративное: УП, Дмитрий Ларин

В ночь на 10 февраля вражеские "Шахеды" ударили по АЗС - в результате этого попадания разлилось горящее топливо, горят 14 частных жилых домов. Впоследствии власти сообщили, что погибли семь человек.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в TelegramХарьковская областная прокуратура, "Суспільне"

Детали: Площадь пожара составляет 3700 квадратных метров. 

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Эвакуированы 50 харьковчан, среди которых двое детей. 

Суспільне Харьков
Суспільне Харьков

ГСЧС продолжают борьбу с огнем и поиск возможных пострадавших людей. На месте также работают все соответствующие коммунальные службы.

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Суспільне Харьков
Суспільне Харьков

Дополнено: По состоянию на 1.00 к врачам обратился мужчина, он получил 40% ожогов тела в результате пожара в Харькове. Его госпитализировали, сообщил руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков. По его словам, людей продолжают искать, количество пострадавших может увеличиться. 

Суспільне Харьков
Суспільне Харьков

Более 15 частных домов сгорели.

Прямая речь Фильчакова: "Российские военные, предварительно, с территории Белгородской области, запустили БПЛА типа Shahed. Три беспилотника попали по Немышлянскому району Харькова. Вследствие этого разрушен объект критической инфраструктуры. Там было большое количество топлива, поэтому такие ужасные последствия пожара".

Суспільне Харьков
Суспільне Харьков

Дополнено в 2.01: В Харькове после удара "Шахедами" на месте пожара обнаружили тело одного погибшего.

Суспільне Харьков
Суспільне Харьков

Дополнено в 6.49: С ожогами 1-2 степени в больницу доставлены 45-летний мужчина, а также 61-летняя женщина, которая пострадала от угарного газа, сообщили в полиции.

Синегубов сообщил, что в результате атаки оккупантов в Харькове погибли пять человек. Среди них, по предварительной информации, двое детей.

Дополнено в 7.00: известно о семи погибших в Харькове, среди них трое детей — 7 и 4 лет, а также младенец, сообщил руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Предыстория:

Темы: ХарьковШахедпожарвойна
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