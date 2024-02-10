Харків: в одному з будинків згоріла ціла сім'я – подружжя та троє дітей
Після нічного російського обстрілу Харкова в одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей – семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики.
Джерело: Харківська ОВА, ДСНС
Деталі: Загоряння сталось через виток палива, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де знаходиться житловий сектор.
Тіло чоловіка знайдено в коридорі будинку, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті.
Тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика.
В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина.
Отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.
За даними ДСНС, понад півсотні людей врятували цієї ночі під час пожеж у Харкові.
Внаслідок російської атаки безпілотниками вражена цивільна інфраструктура. Виникло декілька масштабних пожеж, над ліквідацією яких працюють рятувальники.