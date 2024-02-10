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Харків: в одному з будинків згоріла ціла сім'я – подружжя та троє дітей

Роман ПетренкоСубота, 10 лютого 2024, 09:39
Харків: в одному з будинків згоріла ціла сім'я – подружжя та троє дітей
харків, фото: ова

Після нічного російського обстрілу Харкова в одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей – семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики.

Джерело: Харківська ОВА, ДСНС

Деталі: Загоряння сталось через виток палива, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де знаходиться житловий сектор.

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Тіло чоловіка знайдено в коридорі будинку, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті.

Тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика.

В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина.

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Отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.

За даними ДСНС, понад півсотні людей врятували цієї ночі під час пожеж у Харкові.

Внаслідок російської атаки безпілотниками вражена цивільна інфраструктура. Виникло декілька масштабних пожеж, над ліквідацією яких працюють рятувальники.

Теми: Харків
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