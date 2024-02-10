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Харьков: в одном из домов сгорела целая семья - супруги и трое детей

Роман ПетренкоСуббота, 10 февраля 2024, 09:39
Харьков: в одном из домов сгорела целая семья - супруги и трое детей
харьков, фото: ова

После ночного российского обстрела Харькова в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей - семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики.

Источник: Харьковская ОВА, ГСЧС

Детали: Возгорание произошло из-за утечки топлива, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, где находится жилой сектор.

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Тело мужчины найдено в коридоре дома, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате.

Продолжаются поиски тела самого младшего мальчика.

В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена.

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Получили ранения две женщины 61 и 39 лет, а также 45-летний мужчина.

По данным ГСЧС, более полусотни человек спасли этой ночью во время пожаров в Харькове.

В результате российской атаки беспилотниками поражена гражданская инфраструктура. Возникло несколько масштабных пожаров, над ликвидацией которых работают спасатели.

Темы: Харьков
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