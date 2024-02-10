Розвідка Британії оцінила удари України по аеродрому Бельбек

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії оцінює, що останній удар сил України по аеродрому Бельбек в окупованому Криму ще більше підірвав потенціал російської авіації.

Джерело: огляд британської розвідки від 10 лютого, "Європейська правда"

Деталі: Там нагадують, що 31 січня Україна завдала удару по російському аеродрому Бельбек у Криму, в результаті чого був знищений "бункер координаційного центру радіолокаційного контролю".

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"Це майже напевно погіршить здатність Росії координувати повітряну діяльність у Чорноморському регіоні, збільшуючи залежність від і без того перевантаженого парку літаків A-50, а також на все більш виснажених досвідчених фахівців, які можуть керувати повітряними операціями", – йдеться в огляді.

Як пояснює британська розвідка, російська доктрина передбачає значну роль наземних пунктів управління для координації повітряних сил, особливо винищувачів, зокрема й в умовах повномасштабного вторгнення в Україну.

З огляду на необхідність дій в Україні, припускають автори огляду, "майже напевно, що російські пілоти і наземний персонал зараз страждають від бойової втоми".

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"Будь-які подальші удари по критично важливих вузлах координації в Криму майже напевно посилять цей тиск, створюючи підвищену ймовірність помилки або прорахунку", – підсумовують там.

Нагадаємо: 31 січня в різних містах в окупованому Криму пролунали вибухи, над аеродромом "Бельбек" було видно дим. За даними джерел "Української правди" в ЗСУ, удар по аеродрому завдали крилатими ракетами.

У Повітряних силах пізніше зазначили, що в результаті удару, ймовірно, було уражено щонайменше три літаки ворога, а також особовий склад.