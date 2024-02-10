Разведка Британии оценила удары Украины по аэродрому Бельбек

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании оценивает, что последний удар сил Украины по аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму еще больше подорвал потенциал российской авиации.

Источник: обзор британской разведки от 10 февраля, "Европейская правда"

Детали: Там напоминают, что 31 января Украина нанесла удар по российскому аэродрому Бельбек в Крыму, в результате чего был уничтожен "бункер координационного центра радиолокационного контроля".

Реклама:

"Это почти наверняка ухудшит способность России координировать воздушную деятельность в Черноморском регионе, увеличивая зависимость от и без того перегруженного парка самолетов A-50, а также на все более истощенных опытных специалистов, которые могут управлять воздушными операциями", – говорится в обзоре.

Как объясняет британская разведка, российская доктрина предусматривает значительную роль наземных пунктов управления для координации воздушных сил, особенно истребителей, в том числе и в условиях полномасштабного вторжения в Украину.

Учитывая необходимость действий в Украине, предполагают авторы обзора, "почти наверняка, что российские пилоты и наземный персонал сейчас страдают от боевой усталости".

ВИДЕО ДНЯ

"Любые дальнейшие удары по критически важным узлам координации в Крыму почти наверняка усилят это давление, создавая повышенную вероятность ошибки или просчета", – заключают там.

Напомним: 31 января в разных городах в оккупированном Крыму прогремели взрывы, над аэродромом "Бельбек" был виден дым. По данным источников "Украинской правды" в ВСУ, удар по аэродрому нанесли крылатыми ракетами.

В Воздушных силах позже отметили, что в результате удара, вероятно, были поражены по меньшей мере три самолета врага, а также личный состав.