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Кулеба про інтерв'ю Путіна: Його треба перемогти, а не допомагати поширювати брехню

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 10 лютого 2024, 17:12
Кулеба про інтерв'ю Путіна: Його треба перемогти, а не допомагати поширювати брехню
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після інтерв’ю президента РФ Володимира Путіна Такеру Карлсону закликав не допомагати президенту РФ поширювати брехню.

Джерело: Кулеба у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Дослівно: "Сьогодні ви дозволяєте Путіну поширювати свою божевільну пропаганду геноциду, а наступного дня він завдає удару по Харкову, вбиваючи сімох людей".

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"Брати інтерв'ю у Путіна в 2024 році – це все одно, що давати слово Гітлеру в 1944 році. Його треба перемогти, а не допомагати йому поширювати кровожерливу брехню".

Що передувало: У Єврокомісії зазначили, що Путін в інтерв’ю Карлсону повторив стару брехню, спотворення та маніпуляції.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав абсолютно безглуздою заяву президента Росії Владіміра Путіна про те, що розв'язана ним війна проти України є результатом розширення НАТО.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що заяви Путіна зовсім не є новими, але шокує те, що їх поширює американський журналіст. 

Теми: Кулеба ДмитроПутінЗМІ
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