Кулеба об интервью Путина: Его надо победить, а не помогать распространять ложь

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону призвал не помогать президенту РФ распространять ложь.

Источник: Кулеба в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Сегодня вы позволяете Путину распространять свою безумную пропаганду геноцида, а на следующий день он наносит удар по Харькову, убивая семь человек".

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"Брать интервью у Путина в 2024 году – это все равно, что давать слово Гитлеру в 1944 году. Его надо победить, а не помогать ему распространять кровожадную ложь".

Что предшествовало: В Еврокомиссии отметили, что Путин в интервью Карлсону повторил старую ложь, искажения и манипуляции.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал абсолютно бессмысленным заявление президента России Владимира Путина о том, что развязанная им война против Украины является результатом расширения НАТО.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что заявления Путина вовсе не являются новыми, но шокирует то, что их распространяет американский журналист.