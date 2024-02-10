Загибла у Харкові мати трьох дітей – прокурор, тіла упізнаватимуть за зразками ДНК

Ольга Путятіна із чоловіком і одним із синів, фото з Facebook Офісу генпрокурора

Загибла внаслідок удару по Харкову в ніч на суботу багатодітна мати – прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна.

Джерело: Офіс генпрокурора, Національна поліція

Ольга Путятіна, фото з Facebook Офісу генпрокурора

Дослівно Офіс генпрокурора: "Внаслідок цинічної атаки держави-агресора по Харкову загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Путятіна Ольга Сергіївна, її чоловік та троє їх синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу — майже 4. Найменший — Павло, йому було лише 10 місяців. Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку.

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Ользі Сергіївні було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці".

Деталі: Разом з тим, у поліції повідомили, що для упізнання 7 обгорілих тіл загиблих проведуть ДНК-експертизу.

За словами начальника слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, для впізнання загиблої пари зразок ДНК надав їхній син. Під час атаки він був на зв'язку з матір'ю та попросив батьків бігти ховатися. Але вижити їм не вдалося. З Черкащини поліція чекає на зразки ДНК рідного брата загиблої 35-річної жінки, матері трьох дітей.

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По відібраним зразкам трьох родичів триває робота. Зразки, відібрані в морзі, направили до мобільної ДНК-лабораторії.

На місці вибухів правоохоронці виявили залишки ворожої зброї: фрагменти фюзеляжу та крил, елементи системи наведення та навігації, роз’єми електромереж, частини управління.

Поліцією вже встановлено, що відбулася детонація трьох БПЛА типу Shahed, які прилетіли з Росії.

Що передувало: Внаслідок нічної атаки "Шахедів" на Харків в одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей.

В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина.

Загоряння сталось через витік палива, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де знаходиться житловий сектор.