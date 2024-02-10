Погибшая в Харькове мать троих детей – прокурор, тела будут опознавать по образцам ДНК

Ольга Путятина с мужем и одним из сыновей, фото из Facebook Офиса генпрокурора

Погибшая в результате удара по Харькову в ночь на субботу многодетная мать – прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина.

Источник: Офис генпрокурора, Национальная полиция

Ольга Путятина, фото из Facebook Офиса генпрокурора

Дословно Офис генпрокурора: "В результате циничной атаки государства-агрессора по Харькову погибла прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Путятина Ольга Сергеевна, ее муж и трое их сыновей. Старшему Алексею было 7 лет, среднему Михаилу – почти 4. Самый маленький – Павел, ему было всего 10 месяцев. Семья оказалась заложником огня внутри своего же дома.

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Ольге Сергеевне было 35 лет. Она работала в органах прокуратуры Харьковской области с июня 2012 года. В это время находилась в декретном отпуске".

Детали: Вместе с тем, в полиции сообщили, что для опознания 7 обгоревших тел погибших проведут ДНК-экспертизу.

По словам начальника следственного управления полиции Харьковщины Сергея Болвинова, для опознания погибшей пары образец ДНК предоставил их сын. Во время атаки он был на связи с матерью и попросил родителей бежать прятаться. Но выжить им не удалось. Из Черкасской области полиция ждет образцы ДНК родного брата погибшей 35-летней женщины, матери троих детей.

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По отобранным образцам трех родственников продолжается работа. Образцы, отобранные в морге, направили в мобильную ДНК-лабораторию.

На месте взрывов правоохранители обнаружили остатки вражеского оружия: фрагменты фюзеляжа и крыльев, элементы системы наведения и навигации, разъемы электросетей, части управления.

Полицией уже установлено, что произошла детонация трех БПЛА типа Shahed, которые прилетели из России.

Что предшествовало: В результате ночной атаки "Шахедов" на Харьков в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей.

В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена.

Возгорание произошло из-за утечки топлива, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, где находится жилой сектор.