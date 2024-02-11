КМДА: Цієї ночі всі "Шахеди" збили ще на підступах до Києва

У ніч на 11 лютого протиповітряна оборона збила усі БпЛА "Шахед" противника, які прямували на Київ. Цілі були уражені ще на підступах до міста.

Джерело: КМДА

Деталі: За попередніми даними оперативного зведення, у столиці без жертв та руйнувань.

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На Київ ворожі дрони заходили із західного напрямку. Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години.

Київська влада зауважила, що точну кількість ворожих безпілотників оприлюднять Повітряні сили.

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