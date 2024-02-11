Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

КГВА: Этой ночью все "Шахеды" сбили еще на подступах к Киеву

Алена ИвашкивВоскресенье, 11 февраля 2024, 06:37
КГВА: Этой ночью все Шахеды сбили еще на подступах к Киеву
Сбитый "Шахед", фото из Telegram Сергея Наева

В ночь на 11 февраля противовоздушная оборона сбила все БпЛА "Шахед" противника, которые направлялись на Киев. Цели были поражены еще на подступах к городу.

Источник: КГВА

Детали: По предварительным данным оперативной сводки, в столице без жертв и разрушений. 

Реклама:

На Киев вражеские дроны заходили с западного направления. Воздушная тревога в столице была почти 2 часа.

Киевская власть отметила, что точное количество вражеских беспилотников обнародуют Воздушные силы.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью враг совершил очередную воздушную атаку на столицу Украины. 
  • На этот раз оружием нападения были ударные БпЛА "Шахед", которые были запущены врагом из района полигона Чауда - территории временно оккупированного Крыма. 
  • На Киевщине работала ПВО.

Темы: КиевКГГАвойнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

Байден отреагировал на смерть Навального

Все новости...

Читайте УП В Google News

Россияне запускали этой ночью "Шахеды"
В сети появились фейковые "сайты Залужного" – ЦПД
В Киевской области из-за атаки "Шахедов" работала ПВО
Воздушные силы сбили 40 "Шахедов" из 45
Последние новости
09:20
В Польше на границе блокируют шесть направлений, в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков - ГПСУ
08:52
В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине ежегодно
08:40
Британия вызвала представителя посольства РФ в связи со смертью Навального
08:27
Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские
07:54
Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА
07:34
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
07:12
За сутки произошло 90 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
07:02
Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России
06:24
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
05:40
ISW: Украинские войска осуществляют относительно контролируемый отход из Авдеевки
Все новости...
Реклама: