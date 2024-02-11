КГВА: Этой ночью все "Шахеды" сбили еще на подступах к Киеву
Воскресенье, 11 февраля 2024, 06:37
В ночь на 11 февраля противовоздушная оборона сбила все БпЛА "Шахед" противника, которые направлялись на Киев. Цели были поражены еще на подступах к городу.
Источник: КГВА
Детали: По предварительным данным оперативной сводки, в столице без жертв и разрушений.
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На Киев вражеские дроны заходили с западного направления. Воздушная тревога в столице была почти 2 часа.
Киевская власть отметила, что точное количество вражеских беспилотников обнародуют Воздушные силы.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью враг совершил очередную воздушную атаку на столицу Украины.
- На этот раз оружием нападения были ударные БпЛА "Шахед", которые были запущены врагом из района полигона Чауда - территории временно оккупированного Крыма.
- На Киевщине работала ПВО.