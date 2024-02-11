КГВА: Этой ночью все "Шахеды" сбили еще на подступах к Киеву

В ночь на 11 февраля противовоздушная оборона сбила все БпЛА "Шахед" противника, которые направлялись на Киев. Цели были поражены еще на подступах к городу.

Источник: КГВА

Детали: По предварительным данным оперативной сводки, в столице без жертв и разрушений.

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На Киев вражеские дроны заходили с западного направления. Воздушная тревога в столице была почти 2 часа.

Киевская власть отметила, что точное количество вражеских беспилотников обнародуют Воздушные силы.

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