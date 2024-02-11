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Робота сил ППО вночі тривала 5,5 годин, є влучання в об’єкт інфраструктури

Роман ПетренкоНеділя, 11 лютого 2024, 08:51
Робота сил ППО вночі тривала 5,5 годин, є влучання в об’єкт інфраструктури
фото: сили оборони півдня

Вночі російські окупанти здійснили ще одну масовану дронову атаку, внаслідок якої є влучання на території об’єкта інфраструктури, одна людина поранена.

Джерело: Сили оборони Півдня, Миколаївська ОВА

Деталі: За даними військових, робота підрозділів протиповітряної оборони тривала понад 5,5 годин.

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Пріоритетом ворога знов була прибережна смуга інфраструктури та агропромислові об'єкти.

Через влучання в один з них в Миколаєві спалахнула пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено навколишні житлові будинки, приватний автотранспорт місцевих мешканців та газогін.

Влада уточнила, що через влучання "Шахеда" відбулося займання на відкритій території інфраструктурного об'єкта.

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Також пошкоджень зазнали адміністративна будівля, житлові будинки, автомобілі, газопровід.

Стан пораненого – середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо: Пізно увечері у Миколаєві та передмісті Дніпра під час атаки "Шахедів" пролунали звуки вибухів.

Теми: МиколаївШахед
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