Работа сил ПВО ночью продолжалась 5,5 часов, есть попадание в объект инфраструктуры
Ночью российские оккупанты совершили еще одну массированную дроновую атаку, в результате которой есть попадание на территории объекта инфраструктуры, один человек ранен.
Источник: Силы обороны Юга, Николаевская ОВА
Детали: По данным военных, работа подразделений противовоздушной обороны продолжалась более 5,5 часов.
Приоритетом врага вновь была прибрежная полоса инфраструктуры и агропромышленные объекты.
Из-за попадания в один из них в Николаеве вспыхнул пожар, взрывной волной повреждены окружающие жилые дома, частный автотранспорт местных жителей и газопровод.
Власти уточнили, что из-за попадания "Шахеда" произошло возгорание на открытой территории инфраструктурного объекта.
Также повреждения получили административное здание, жилые дома, автомобили, газопровод.
Состояние раненого - средней степени тяжести.
Напомним: Поздно ночью в Николаеве и пригороде Днепра во время атаки "Шахедов" раздались звуки взрывов.