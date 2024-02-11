Работа сил ПВО ночью продолжалась 5,5 часов, есть попадание в объект инфраструктуры

Ночью российские оккупанты совершили еще одну массированную дроновую атаку, в результате которой есть попадание на территории объекта инфраструктуры, один человек ранен.

Источник: Силы обороны Юга, Николаевская ОВА

Детали: По данным военных, работа подразделений противовоздушной обороны продолжалась более 5,5 часов.

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Приоритетом врага вновь была прибрежная полоса инфраструктуры и агропромышленные объекты.

Из-за попадания в один из них в Николаеве вспыхнул пожар, взрывной волной повреждены окружающие жилые дома, частный автотранспорт местных жителей и газопровод.

Власти уточнили, что из-за попадания "Шахеда" произошло возгорание на открытой территории инфраструктурного объекта.

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Также повреждения получили административное здание, жилые дома, автомобили, газопровод.

Состояние раненого - средней степени тяжести.

Напомним: Поздно ночью в Николаеве и пригороде Днепра во время атаки "Шахедов" раздались звуки взрывов.