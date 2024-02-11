Половину "Шахедів" у напрямку Києва збили мобільні групи

Уночі на Київському напрямку під час відбиття удару російських "Шахедів" 5 з 10 знищених Силами оборони цілей було збито мобільними вогневими групами.

Джерело: командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у Telegram

Деталі: Мобільні групи озброєні зенітними гарматами та великокаліберними кулеметами.

Реклама:

Пряма мова Наєва: "Противник невпинно намагається прорвати нашу оборону, залучаючи всі види озброєння.

Але захисники українського неба щодня порушують підступні плани ворога".

Нагадаємо: У ніч на 11 лютого окупанти завдали удару 45-ма ударними БпЛА типу "Шахед" з районів Балаклави та мису Чауди, що у Криму. В результаті бойової роботи знищено 40 "Шахедів".