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Половину "Шахедів" у напрямку Києва збили мобільні групи

Роман ПетренкоНеділя, 11 лютого 2024, 09:22
Половину Шахедів у напрямку Києва збили мобільні групи
фото: наєв

Уночі на Київському напрямку під час відбиття удару російських "Шахедів" 5 з 10 знищених Силами оборони цілей було збито мобільними вогневими групами.

Джерело: командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у Telegram

Деталі: Мобільні групи озброєні зенітними гарматами та великокаліберними кулеметами.

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Пряма мова Наєва: "Противник невпинно намагається прорвати нашу оборону, залучаючи всі види озброєння.

Але захисники українського неба щодня порушують підступні плани ворога".

Нагадаємо: У ніч на 11 лютого окупанти завдали удару 45-ма ударними БпЛА типу "Шахед" з районів Балаклави та мису Чауди, що у Криму. В результаті бойової роботи знищено 40 "Шахедів".

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Теми: ППОЗбройні силиШахед
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