Половину "Шахедов" в направлении Киева сбили мобильные группы

Ночью на Киевском направлении во время отражения удара российских "Шахедов" 5 из 10 уничтоженных Силами обороны целей были сбиты мобильными огневыми группами.

Источник: командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в Telegram

Детали: Мобильные группы вооружены зенитными пушками и крупнокалиберными пулеметами.

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Прямая речь Наева: "Противник неустанно пытается прорвать нашу оборону, привлекая все виды вооружения.

Но защитники украинского неба ежедневно нарушают коварные планы врага".

Напомним: В ночь на 11 февраля оккупанты нанесли удар 45-ю ударными БпЛА типа "Шахед" из районов Балаклавы и мыса Чауды, что в Крыму. В результате боевой работы уничтожено 40 "Шахедов".