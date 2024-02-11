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Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 11 лютого 2024, 14:15
Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ
наєв з військовими, фото з його соцмереж

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що 11 лютого дізнався про указ президента про своє звільнення із засобів масової інформації.

Джерело: Наєв у Telegram

Пряма мова Наєва: "Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року".

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Деталі: У своєму зверненні він також подякував військовим за захист та повідомив, що вірить у перемогу України.

Передісторія: 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Наєва з посади командувача об'єднаних сил.

На його місце призначив Юрія Содоля.

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Теми: НаєвЗеленськийЗбройні сили
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