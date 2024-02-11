Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ
Неділя, 11 лютого 2024, 14:15
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що 11 лютого дізнався про указ президента про своє звільнення із засобів масової інформації.
Джерело: Наєв у Telegram
Пряма мова Наєва: "Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року".
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Деталі: У своєму зверненні він також подякував військовим за захист та повідомив, що вірить у перемогу України.
Передісторія: 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Наєва з посади командувача об'єднаних сил.
На його місце призначив Юрія Содоля.
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