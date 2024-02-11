Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ

наев с военными, фото из его соцсетей

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что 11 февраля узнал об указе президента о своем увольнении из средств массовой информации.

Источник: Наев в Telegram

Прямая речь Наева: "Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, которую занимал с 2020 года".

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Детали: В своем обращении он также поблагодарил военных за защиту и сообщил, что верит в победу Украины.

Предыстория: 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Наева с должности командующего объединенных сил.

На его место назначил Юрия Содоля.