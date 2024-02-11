Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 февраля 2024, 14:15
Наев заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ
наев с военными, фото из его соцсетей

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что 11 февраля узнал об указе президента о своем увольнении из средств массовой информации.

Источник: Наев в Telegram

Прямая речь Наева: "Из средств массовой информации узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, которую занимал с 2020 года".

Реклама:

Детали: В своем обращении он также поблагодарил военных за защиту и сообщил, что верит в победу Украины.

Предыстория: 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Наева с должности командующего объединенных сил.

На его место назначил Юрия Содоля.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НаевЗеленскийВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

Байден отреагировал на смерть Навального

Все новости...

Читайте УП В Google News

Наев
Мобильная ПВО имеет боеприпасы для "еще нескольких мощных атак" – командующий Наев
На Черниговщине формируют две полосы обороны – Наев
Ураган разорвал самый большой флаг Украины в Киеве
Последние новости
09:35
Как подготовиться к НМТ по украинской литературе 2024: перечень произведений и советы
09:20
В Польше на границе блокируют шесть направлений, в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков - ГПСУ
08:52
В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине ежегодно
08:40
Британия вызвала представителя посольства РФ в связи со смертью Навального
08:27
Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские
07:54
Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА
07:34
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
07:12
За сутки произошло 90 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
07:02
Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России
06:24
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама: