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ISW проаналізував, для чого росіянам 30-кілометровий "цар-потяг" на Донеччині

Ольга Глущенко Понеділок, 12 лютого 2024, 03:00
ISW проаналізував, для чого росіянам 30-кілометровий цар-потяг на Донеччині
зображення DeepState

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що 30-кілометровий так званий "цар-потяг" між Оленівкою і Волновахою на окупованій Донеччині міг бути створений як оборонна лінія проти майбутніх українських наступів.

Джерело: ISW, DeepState

Деталі: Аналітики припускають, що російські війська побудували 30-кілометровий бар'єр, який отримав назву "цар-потяг" ("царь-поезд") в окупованій Донецькій області, можливо, для того, щоб він слугував оборонною лінією проти майбутніх українських наступів.

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У звіті зазначається, що супутникові знімки від 10 травня 2023 року та 6 і 10 лютого 2024 року свідчать, що за останні дев'ять місяців російські війська побудували довгу лінію вагонів, що простягнулася від окупованої Оленівки до Волновахи.

За даними DeepState, російські війська зібрали понад 2100 вантажних вагонів у 30-кілометровий потяг.

Повідомляється, що російські війська почали збирати потяг у липні 2023 року. Імовірно, окупанти мають намір використовувати цей потяг як оборонну лінію проти майбутніх українських наступальних дій.

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Залізнична лінія між Оленівкою та Волновахою знаходиться приблизно за шість кілометрів від лінії фронту, яка, за оцінками ISW, проходить на південний схід від Новомихайлівки в її найближчій точці, і перебуває на ділянці фронту, яка була відносно неактивною, коли російські війська почали будівництво.

Експерти нагадують, що російські війська нещодавно мали незначні територіальні здобутки в цьому районі.

Разом із тим у ISW припускають, що "росіяни могли зібрати потяг і для інших цілей".

Ключові висновки ISW за 11 лютого:

  • Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ України, замінивши на цій посаді нинішнього головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського.
  • Російські війська, схоже, побудували 30-кілометровий бар'єр, який отримав назву "царський поїзд" в окупованій Донецькій області, можливо, для того, щоб він слугував оборонною лінією проти майбутніх українських наступів.
  • Українські військові спостерігачі зазначають, що російська оборонно-промислова база не є настільки продуктивною, як її зображує російська влада, але вона все ще здатна підтримувати військові зусилля Росії.
  • Нинішні обмежені виробничі потужності російського ОПК і недостатня кількість серійних танкобудівних ліній не гарантують, що Росія не зможе виробляти достатню кількість озброєнь для підтримки своїх військових зусиль нинішніми темпами або в довгостроковій перспективі.
  • Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та на заході Запорізької області на тлі триваючих позиційних боїв вздовж усієї лінії фронту.
  • За даними CNN, Росія завербувала до 15 000 непальців для участі у бойових діях в Україні, багато з яких скаржилися на погані умови та відсутність належної підготовки перед відправкою на найактивніші ділянки фронту в Україні.
  • Російська влада продовжує докладати зусиль для посилення соціального контролю над молоддю і студентами в окупованій Україні та культурної індоктринації їх у російську ідентичність та ідеологію.

Теми: Донецька областьокупаціявійна
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