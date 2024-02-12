ISW проанализировал, для чего россиянам 30-километровый "царь-поезд" в Донецкой области
Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что 30-километровый так называемый "царь-поезд" между Еленовкой и Волновахой на оккупированной Донетчине мог быть создан как оборонительная линия против будущих украинских наступлений.
Детали: Аналитики предполагают, что российские войска построили 30-километровый барьер, получивший название "царь-поезд" в оккупированной Донецкой области, возможно, для того, чтобы он служил оборонительной линией против будущих украинских наступлений.
В отчете отмечается, что спутниковые снимки от 10 мая 2023 года и 6 и 10 февраля 2024 года свидетельствуют, что за последние девять месяцев российские войска построили длинную линию вагонов, протянувшуюся от оккупированной Еленовки до Волновахи.
По данным DeepState, российские войска собрали более 2100 грузовых вагонов в 30-километровый поезд.
Сообщается, что российские войска начали собирать поезд в июле 2023 года. Вероятно, оккупанты намерены использовать этот поезд как оборонительную линию против будущих украинских наступательных действий.
Железнодорожная линия между Еленовкой и Волновахой находится примерно в шести километрах от линии фронта, которая, по оценкам ISW, проходит к юго-востоку от Новомихайловки в ее ближайшей точке, и находится на участке фронта, который был относительно неактивным, когда российские войска начали строительство.
Эксперты напоминают, что российские войска недавно имели незначительные территориальные достижения в этом районе.
Вместе с тем в ISW предполагают, что "россияне могли собрать поезд и для других целей".
Ключевые выводы ISW за 11 февраля:
- Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками Украины, заменив на этом посту нынешнего главнокомандующего генерал-полковника Александра Сырского.
- Российские войска, похоже, построили 30-километровый барьер, получивший название "царский поезд" в оккупированной Донецкой области, возможно, для того, чтобы он служил оборонительной линией против будущих украинских наступлений.
- Украинские военные наблюдатели отмечают, что российская оборонно-промышленная база не настолько продуктивна, как ее изображают российские власти, но она все еще способна поддерживать военные усилия России.
- Нынешние ограниченные производственные мощности российского ОПК и недостаточное количество серийных танкостроительных линий не гарантируют, что Россия не сможет производить достаточное количество вооружений для поддержки своих военных усилий нынешними темпами или в долгосрочной перспективе.
- Российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Авдеевки и на западе Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии фронта.
- По данным CNN, Россия завербовала до 15 000 непальцев для участия в боевых действиях в Украине, многие из которых жаловались на плохие условия и отсутствие надлежащей подготовки перед отправкой на самые активные участки фронта в Украине.
- Российские власти продолжают прилагать усилия для усиления социального контроля над молодежью и студентами в оккупированной Украине и культурной индоктринации их в российскую идентичность и идеологию.