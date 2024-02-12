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Ізраїль врятував двох заручників під час спецоперації в Рафаху

Ольга Глущенко Понеділок, 12 лютого 2024, 06:28

Військові Ізраїлю в ніч на 12 лютого врятували двох заручників у Секторі Гази під час спецоперації в місті Рафах.

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно: "Під час спільної операції ЦАХАЛу та поліції Ізраїлю в Рафаху вночі було врятовано двох ізраїльських заручників – Фернандо Сімона Мармана (60 років) і Луїса Хара (70 років), які були викрадені терористичною організацією ХАМАС 7 жовтня".

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Деталі: У повідомленні ізраїльські військові додали, що стан врятованих "задовільний", додатково їх обстежать у лікарні.

Теми: ІзраїльСектор Газизаручники
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