Ізраїль врятував двох заручників під час спецоперації в Рафаху

Військові Ізраїлю в ніч на 12 лютого врятували двох заручників у Секторі Гази під час спецоперації в місті Рафах.

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно: "Під час спільної операції ЦАХАЛу та поліції Ізраїлю в Рафаху вночі було врятовано двох ізраїльських заручників – Фернандо Сімона Мармана (60 років) і Луїса Хара (70 років), які були викрадені терористичною організацією ХАМАС 7 жовтня".

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Деталі: У повідомленні ізраїльські військові додали, що стан врятованих "задовільний", додатково їх обстежать у лікарні.