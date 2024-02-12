Израиль спас двух заложников во время спецоперации в Рафахе

Военные Израиля в ночь на 12 февраля спасли двух заложников в Секторе Газа во время спецоперации в городе Рафах.

Источник: ЦАХАЛ

Дословно: "Во время совместной операции ЦАХАЛа и полиции Израиля в Рафахе ночью были спасены два израильских заложника - Фернандо Симон Марман (60 лет) и Луис Хара (70 лет), которые были похищены террористической организацией ХАМАС 7 октября".

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Детали: В сообщении израильские военные добавили, что состояние спасенных "удовлетворительное", дополнительно их обследуют в больнице.