Атака дронів: на Дніпропетровщині горів енергооб’єкт, є проблеми зі світлом і водою
У Дніпропетровській області у результаті дронової атаки росіян виникла пожежа на енергетичному обєкті, наразі тисячі абонентів залишаються без світла і без води.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Уночі над Новомосковським районом наші захисники знищили ракету. Над Павлоградським – 6 безпілотників. Унаслідок атаки російських дронів на енергетичному об'єкті виникла пожежа, яку рятувальники приборкали".
Деталі: За його словами, без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тисяч абонентів. У Тернівці – 10 тисяч абонентів без води.
Лисак додав, що енергетики уже лагодять понівечене окупантами обладнання, аби заживити інфраструктуру та домівки якнайшвидше.
Також росіяни обстрілювали Нікопольщину, з важкої артилерії били по Марганецькій громаді. За словами голови ОВА, минулося без загиблих та постраждалих.
Передісторія:
- У ніч на 12 лютого захисники знищили 14 "Шахедів" із 17 запущених росіянами, а також керовану авіаційну ракету Х-59.