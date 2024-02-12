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Атака дронів: на Дніпропетровщині горів енергооб’єкт, є проблеми зі світлом і водою

Ірина БалачукПонеділок, 12 лютого 2024, 07:43
Атака дронів: на Дніпропетровщині горів енергооб’єкт, є проблеми зі світлом і водою
Рятувальники. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

У Дніпропетровській області у результаті дронової атаки росіян виникла пожежа на енергетичному обєкті, наразі тисячі абонентів залишаються без світла і без води.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Уночі над Новомосковським районом наші захисники знищили ракету. Над Павлоградським – 6 безпілотників. Унаслідок атаки російських дронів на енергетичному об'єкті виникла пожежа, яку рятувальники приборкали".

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Деталі: За його словами, без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тисяч абонентів. У Тернівці – 10 тисяч абонентів без води.

Лисак додав, що енергетики уже лагодять понівечене окупантами обладнання, аби заживити інфраструктуру та домівки якнайшвидше.

Також росіяни обстрілювали Нікопольщину, з важкої артилерії били по Марганецькій громаді. За словами голови ОВА, минулося без загиблих та постраждалих.

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Теми: Дніпропетровська областьШахедпожежаелектроенергія
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