Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Атака дронов: на Днепропетровщине горел энергообъект, есть проблемы со светом и водой

Ирина БалачукПонедельник, 12 февраля 2024, 07:43
Атака дронов: на Днепропетровщине горел энергообъект, есть проблемы со светом и водой
Спасатели. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В Днепропетровской области в результате дроновой атаки россиян возник пожар на энергетическом объекте, сейчас тысячи абонентов остаются без света и без воды.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью над Новомосковским районом наши защитники уничтожили ракету. Над Павлоградским − 6 беспилотников. В результате атаки российских дронов на энергетическом объекте возник пожар, который спасатели потушили".

Реклама:

Детали: По его словам, без света в Павлоградском районе остаются около 29 тысяч абонентов. В Терновке − 10 тысяч абонентов без воды.

Лысак добавил, что энергетики уже чинят поврежденное оккупантами оборудование, чтобы заживить инфраструктуру и дома как можно быстрее.

Также россияне обстреливали Никопольщину, из тяжелой артиллерии били по Марганецкой общине. По словам главы ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В ночь на 12 февраля защитники уничтожили 14 "Шахедов" из 17 запущенных россиянами, а также управляемую авиационную ракету Х-59.

Темы: Днепропетровская областьШахедпожарэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

Байден отреагировал на смерть Навального

Все новости...

Читайте УП В Google News

Днепропетровская область
Враг атаковал "Шахедами" Павлоград: большая часть города обесточена
Никопольский район несколько раз за день был под российским обстрелом
Полиция показала почти уцелевший "Шахед", который упал на Днепропетровщине
Последние новости
09:35
Как подготовиться к НМТ по украинской литературе 2024: перечень произведений и советы
09:20
В Польше на границе блокируют шесть направлений, в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков - ГПСУ
08:52
В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине ежегодно
08:40
Британия вызвала представителя посольства РФ в связи со смертью Навального
08:27
Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские
07:54
Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА
07:34
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
07:12
За сутки произошло 90 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
07:02
Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России
06:24
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама: