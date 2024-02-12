Атака дронов: на Днепропетровщине горел энергообъект, есть проблемы со светом и водой

В Днепропетровской области в результате дроновой атаки россиян возник пожар на энергетическом объекте, сейчас тысячи абонентов остаются без света и без воды.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью над Новомосковским районом наши защитники уничтожили ракету. Над Павлоградским − 6 беспилотников. В результате атаки российских дронов на энергетическом объекте возник пожар, который спасатели потушили".

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Детали: По его словам, без света в Павлоградском районе остаются около 29 тысяч абонентов. В Терновке − 10 тысяч абонентов без воды.

Лысак добавил, что энергетики уже чинят поврежденное оккупантами оборудование, чтобы заживить инфраструктуру и дома как можно быстрее.

Также россияне обстреливали Никопольщину, из тяжелой артиллерии били по Марганецкой общине. По словам главы ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.

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