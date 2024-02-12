Атака дронов: на Днепропетровщине горел энергообъект, есть проблемы со светом и водой
В Днепропетровской области в результате дроновой атаки россиян возник пожар на энергетическом объекте, сейчас тысячи абонентов остаются без света и без воды.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Ночью над Новомосковским районом наши защитники уничтожили ракету. Над Павлоградским − 6 беспилотников. В результате атаки российских дронов на энергетическом объекте возник пожар, который спасатели потушили".
Детали: По его словам, без света в Павлоградском районе остаются около 29 тысяч абонентов. В Терновке − 10 тысяч абонентов без воды.
Лысак добавил, что энергетики уже чинят поврежденное оккупантами оборудование, чтобы заживить инфраструктуру и дома как можно быстрее.
Также россияне обстреливали Никопольщину, из тяжелой артиллерии били по Марганецкой общине. По словам главы ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.
Предыстория:
- В ночь на 12 февраля защитники уничтожили 14 "Шахедов" из 17 запущенных россиянами, а также управляемую авиационную ракету Х-59.