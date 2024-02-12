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Через атаку РФ у Селидовому поранено бабусю та двох її онуків

Олена РощінаПонеділок, 12 лютого 2024, 09:55
Через атаку РФ у Селидовому поранено бабусю та двох її онуків
Наслідки удару по м. Селидове 12-02-2024, фото прокуратури

Після опівночі 12 лютого російські війська вдарили ракетами у приватний сектор міста Селидове в Донецькій області, у результати поранено трьох осіб.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Війська Росії вдарили по Селидовому трьома ракетами С-300 близько 00:30. 

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У результаті атаки поранено 63-річну жінку та двох її онуків 10 й 17 років. Усіх постраждалих з мінно-вибуховими травмами і забійними ранами ушпиталили для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Також вибухами пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь та лінії електропередач.

ВІДЕО ДНЯ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Передісторія:

  • Селидове регулярно обстрілюють.
  • 8 лютого близько 00:30 війська РФ здійснили масований ракетний обстріл Селидового, під вогнем була житлова забудова, загинула 50-річна жінка, поранення отримали 7 цивільних – четверо жінок, двоє чоловіків і 6-річний хлопчик. 
  • Надвечір 30 грудня 2023 року війська РФ атакували Селидове на Донеччині ракетою С-300 : загинув чоловік, ще 6 людей зазнали поранення.
  • Пізно ввечері 20 листопада Селидове також зазнало удару, загинули три людини, постраждали ще 8 осіб.

Теми: Донецька областьракетний ударвійна
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