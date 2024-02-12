Через атаку РФ у Селидовому поранено бабусю та двох її онуків

Після опівночі 12 лютого російські війська вдарили ракетами у приватний сектор міста Селидове в Донецькій області, у результати поранено трьох осіб.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Війська Росії вдарили по Селидовому трьома ракетами С-300 близько 00:30.

Реклама:

У результаті атаки поранено 63-річну жінку та двох її онуків 10 й 17 років. Усіх постраждалих з мінно-вибуховими травмами і забійними ранами ушпиталили для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Також вибухами пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь та лінії електропередач.

ВІДЕО ДНЯ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Передісторія: