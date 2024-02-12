Через атаку РФ у Селидовому поранено бабусю та двох її онуків
Після опівночі 12 лютого російські війська вдарили ракетами у приватний сектор міста Селидове в Донецькій області, у результати поранено трьох осіб.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Деталі: Війська Росії вдарили по Селидовому трьома ракетами С-300 близько 00:30.
У результаті атаки поранено 63-річну жінку та двох її онуків 10 й 17 років. Усіх постраждалих з мінно-вибуховими травмами і забійними ранами ушпиталили для надання кваліфікованої медичної допомоги.
Також вибухами пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь та лінії електропередач.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Передісторія:
- Селидове регулярно обстрілюють.
- 8 лютого близько 00:30 війська РФ здійснили масований ракетний обстріл Селидового, під вогнем була житлова забудова, загинула 50-річна жінка, поранення отримали 7 цивільних – четверо жінок, двоє чоловіків і 6-річний хлопчик.
- Надвечір 30 грудня 2023 року війська РФ атакували Селидове на Донеччині ракетою С-300 : загинув чоловік, ще 6 людей зазнали поранення.
- Пізно ввечері 20 листопада Селидове також зазнало удару, загинули три людини, постраждали ще 8 осіб.