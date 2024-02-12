Из-за атаки РФ в Селидово ранены бабушка и двое ее внуков
После полуночи 12 февраля российские войска ударили ракетами по частному сектору города Селидово в Донецкой области, в результате ранены три человека.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Детали: Войска России ударили по Селидовому тремя ракетами С-300 около 00:30.
В результате атаки ранены 63-летняя женщина и двое ее внуков 10 и 17 лет. Всех пострадавших с минно-взрывными травмами и ушибленными ранами госпитализировали для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Также взрывами повреждены по меньшей мере 15 частных домовладений и линии электропередач.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Предыстория:
- Селидово регулярно обстреливают.
- 8 февраля около 00:30 войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Селидово, под огнем была жилая застройка, погибла 50-летняя женщина, ранения получили 7 гражданских – четверо женщин, двое мужчин и 6-летний мальчик.
- Под вечер 30 декабря 2023 года войска РФ атаковали Селидово в Донецкой области ракетой С-300: погиб мужчина, еще 6 человек получили ранения.
- Поздно вечером 20 ноября Селидово также подверглось удару, погибли три человека, пострадали еще 8 человек.