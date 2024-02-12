Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за атаки РФ в Селидово ранены бабушка и двое ее внуков

Елена РощинаПонедельник, 12 февраля 2024, 09:55
Из-за атаки РФ в Селидово ранены бабушка и двое ее внуков
Последствия удара по г. Селидово 12-02-2024, фото прокуратуры

После полуночи 12 февраля российские войска ударили ракетами по частному сектору города Селидово в Донецкой области, в результате ранены три человека.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Войска России ударили по Селидовому тремя ракетами С-300 около 00:30. 

Реклама:

В результате атаки ранены 63-летняя женщина и двое ее внуков 10 и 17 лет. Всех пострадавших с минно-взрывными травмами и ушибленными ранами госпитализировали для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Также взрывами повреждены по меньшей мере 15 частных домовладений и линии электропередач.

ВИДЕО ДНЯ

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Предыстория:

  • Селидово регулярно обстреливают.
  • 8 февраля около 00:30 войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Селидово, под огнем была жилая застройка, погибла 50-летняя женщина, ранения получили 7 гражданских – четверо женщин, двое мужчин и 6-летний мальчик. 
  • Под вечер 30 декабря 2023 года войска РФ атаковали Селидово в Донецкой области ракетой С-300: погиб мужчина, еще 6 человек получили ранения.
  • Поздно вечером 20 ноября Селидово также подверглось удару, погибли три человека, пострадали еще 8 человек.

Темы: Донецкая областьракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

Байден отреагировал на смерть Навального

Все новости...

Читайте УП В Google News

Донецкая область
Оккупанты активизировались на Марьинском направлении, за сутки на фронте было 100 боестолкновений − Генштаб
ISW проанализировал, для чего россиянам 30-километровый "царь-поезд" в Донецкой области
За сутки россияне убили 4 гражданских, еще 10 получили ранения
Последние новости
09:35
Как подготовиться к НМТ по украинской литературе 2024: перечень произведений и советы
09:20
В Польше на границе блокируют шесть направлений, в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков - ГПСУ
08:52
В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине ежегодно
08:40
Британия вызвала представителя посольства РФ в связи со смертью Навального
08:27
Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские
07:54
Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА
07:34
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
07:12
За сутки произошло 90 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
07:02
Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России
06:24
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама: