Из-за атаки РФ в Селидово ранены бабушка и двое ее внуков

Последствия удара по г. Селидово 12-02-2024, фото прокуратуры

После полуночи 12 февраля российские войска ударили ракетами по частному сектору города Селидово в Донецкой области, в результате ранены три человека.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Войска России ударили по Селидовому тремя ракетами С-300 около 00:30.

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В результате атаки ранены 63-летняя женщина и двое ее внуков 10 и 17 лет. Всех пострадавших с минно-взрывными травмами и ушибленными ранами госпитализировали для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Также взрывами повреждены по меньшей мере 15 частных домовладений и линии электропередач.

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Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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