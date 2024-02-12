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В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію: Зеленський підписав закони

"Українська правда"Понеділок, 12 лютого 2024, 11:38
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію: Зеленський підписав закони
Зеленський. фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб – до 13 травня 2024 року.

Джерело: картки законопроєктів №№ 10457 та 10456

Деталі: Це вже десяте голосування ВР за продовження воєнний стан з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Що передувало: Кабінет міністрів 9 лютого дозволив ТЦК працювати цілодобово під час мобілізації та воєнного стану.

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Теми: Воєнний станмобілізаціяЗеленський
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