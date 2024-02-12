В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію: Зеленський підписав закони
Понеділок, 12 лютого 2024, 11:38
Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб – до 13 травня 2024 року.
Джерело: картки законопроєктів №№ 10457 та 10456
Деталі: Це вже десяте голосування ВР за продовження воєнний стан з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Що передувало: Кабінет міністрів 9 лютого дозволив ТЦК працювати цілодобово під час мобілізації та воєнного стану.
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